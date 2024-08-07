 وفاة شخص إثر انهيار جزئي لفندق في ألمانيا ووجود 8 عالقين تحت الأنقاض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفاة شخص إثر انهيار جزئي لفندق في ألمانيا ووجود 8 عالقين تحت الأنقاض

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 8:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 8:28 ص

لقي شخص حتفه إثر انهيار جزئي لفندق في مدينة كروف بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الأربعاء.

وأضافت الشرطة في ترير أنه لا يزال هناك ثمانية أشخاص آخرين تحت الأنقاض، وبعضهم مصاب بإصابات بالغة.

وتجري عمليات الإنقاذ في موقع الحادث، في بلدة كروف الواقعة على نهر موزيل.

وقالت الشرطة إن "بعض الأشخاص تمكنوا من مغادرة المبنى بأنفسهم ويخضعون الآن لرعاية خدمات الطوارئ".

وأظهرت الصور من موقع الحادث أن أجزاء من المبنى متعدد الطوابق قد انهارت، مع وجود حطام خرساني على الأرض.

وذكرت محطة "إس دبليو آر" العامة أن فرقة الإنقاذ لم تتمكن بعد من دخول المبنى بسبب خطر الانهيار.

وتم إخلاء المباني المجاورة خوفا من حدوث مزيد من الانهيارات.

ولم يتضح بعد سبب الحادث الذي وقع ليل الثلاثاء/الأربعاء.


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