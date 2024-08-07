الخارجية الألمانية تدين تصريحات وزير إسرائيلي عن تجويع سكان قطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية الألمانية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي أعرب فيها عن أسفه لتقديم مساعدات غذائية للفلسطينيين في قطاع غزة، والتي وصف فيها تجويع سكان القطاع المحاصر بأنه مبرر أخلاقيًا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين اليوم الأربعاء، إن "تصريحات وزير المالية الإسرائيلي غير مقبولة ومثيرة للغضب تمامًا. نحن نرفضها بأشد العبارات".

وأضاف المتحدث: "إنه واجب إنساني ومبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني، أنه حتى في الحرب يجب حماية المدنيين ويجب أن يكون لهم على سبيل المثال الحق في الوصول إلى المياه والغذاء".

كانت تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت عن الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف قوله: "من المستحيل في الواقع العالمي اليوم شن حرب - لا أحد في العالم سيسمح لنا بتجويع وعطش مليوني مواطن، على الرغم من أن ذلك قد يكون عادلا وأخلاقيًا حتى يعيدوا رهائننا"، مضيفًا أنه "إذا سيطرت إسرائيل على توزيع المساعدات بدلا من حماس، فإن الحرب كانت لتنتهي الآن وكان الرهائن قد عادوا".

وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة الألمانية ترى في هذه التصريحات نية إبادة جماعية أو تقيمها على هذا النحو، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إنه واثق "من أن هذه التصريحات تتم متابعتها بعناية في لاهاي (حيث يقع مقر المحكمة الجنائية الدولية) حيث يجري حاليًا مناقشة هذا النوع من القضايا".

تجدر الإشارة إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، قدم في الحادي والعشرين من مايو الماضي طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإسرائيليين آخرين حيث وجه لهم اتهامات من بينها المسؤولية عن تجويع مدنيين كوسيلة للحرب وكذلك عن القتل التعسفي والهجمات الموجهة ضد مدنيين.