جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لمناطق بغزة دمّرها في بداية الحرب

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أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أوامر إخلاء جديدة للفلسطينيين في مناطق بشمال قطاع غزة كانت من بين أول المناطق التي تعرضت للقصف في بداية الحرب.

جاء ذلك بعد أن أطلق مقاتلو حركة حماس وابلا جديدا من الصواريخ على إسرائيل، بحسب وكالة رويترز.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، أوامر الإخلاء لعدة مناطق في بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا اللتين شهدتا دمارا واسعا واجتاحتهما الدبابات في بداية الغزو البري جيش الاحتلال.

يأتي هذا فيما أفاد مسعفون بأن غارة جوية إسرائيلية على منزل في حي التفاح القريب من مدينة غزة أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين.

وفي وقت لاحق اليوم الأربعاء، استشهد 10 فلسطينيين في هجومين إسرائيليين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مسعفون إن أحد الهجومين أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص على متن دراجة نارية غربي خان يونس، بينما استشهد السبعة الآخرون عندما قصفت دبابة مخيما في بلدة عبسان شرقي خان يونس.

وفي مناطق أخرى بوسط القطاع، قصفت دبابات الاحتلال مخيمي النصيرات والبريج، وهما اثنان من بين مخيمات اللاجئين الثمانية القديمة في غزة.