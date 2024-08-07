فوز مشروعين للجامعة التكنولوجية بالأقصر في مسابقة الابتكار لمكافحة الإدمان

أعلنت جامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر، فوزها بمشروعين لطلابها في مسابقة الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية التي نظمها صندوق مكافحة الإدمان.

وقالت الجامعة، إن المشروعين من بين 6 فائزة من أصل 58 مشروعاً متنافساً من 10 جامعات مختلفة، وذلك تقديراً لأصالتهما وإمكانية تطبيقهما العملي في مجال مكافحة الإدمان.

وأوضحت الجامعة، أن أحد المشاريع الفائزة هو تطبيق "منقذ" والذي يهدف إلى دعم المتعافين من الإدمان وتقديم خدمات ما بعد العلاج، وذلك من خلال توفير منصة تواصل تساعدهم على الاستمرار في رحلة التعافي والحد من الانتكاسات.

واستطردت الجامعة، أن المشروع الثاني كان عبارة عن تحويل مراكز العزيمة لمباني ذكية من خلال تطوير مراكز التأهيل من خلال تطبيق تقنيات التحكم عن بعد في مختلف أنظمة المبنى، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعافين.

وأشارت إلى أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أشادت بالمشروعين مؤكدةً أهمية الاستفادة منهما في تطوير برامج الصندوق وزيادة فاعليتها كونها تعكس دور الشباب المصري في مواجهة تحديات المجتمع والمساهمة في بناء مستقبل أفضل.

من جانبه، أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر، أهمية الابتكار ودوره في حل المشكلات المجتمعية، مضيفا أن هذا الإنجاز يعكس حرص الجامعة على تشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع.



