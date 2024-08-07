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السجن 4 أشهر لبولندي اعتدى على رئيسة وزراء الدنمارك

كوبنهاجن (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 5:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 5:01 م

قضت محكمة دنماركية، اليوم الأربعاء، بالسجن أربعة أشهر بحق مواطن بولندي وجه لكمة لرئيسة الوزراء ميته فريدريكسن.

كما قضت محكمة كوبنهاجن الابتدائية بترحيل المتهم البالغ من العمر 29 عاما، لقضاء عقوبة السجن.

ووجه الرجل لكمة لفريدريكسن في كتفها وسط كوبنهاجن في السابع من يونيو الماضي، بينما كانت في طريقها لاحتساء قهوة مع صديق.

وعانت فريدريكسن من إصابة طفيفة، وألغت العديد من مواعيدها في الأيام التالية.

ونفى الرجل البولندي الذي يعيش في الدنمارك منذ 5 سنوات، قيامه بضرب رئيسة الوزراء.

وأفادت وكالة أنباء ريتزاو الدنماركية بأنه قال للمحكمة إن ذلك اليوم كان "يوما سيئا". وقال الشهود والرجل إنه كان مخمورا وقت الهجوم.

وعقب أداء العقوبة، سيتم ترحيل الرجل ولن يسمح له بدخول الدنمارك لمدة ست سنوات.


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