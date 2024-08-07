تركيا تعلن رسميا تقديم طلب انضمامها إلى قضية الإبادة ضد إسرائيل أمام العدل الدولية اليوم

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، إن سفير بلاده في لاهاي سيقدم طلبًا اليوم، للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأوضح في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، أن الطلب المعد بطريقة شاملة ومفصلة، يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.

وأضاف: «لا دولة في العالم فوق القانون الدولي، إن القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية مهمة للغاية لضمان عدم بقاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل دون عقاب».

وشدد على ضرورة تنفيذ القرارات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي أمرت إسرائيل بوقف هجماتها على غزة، وفتح معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية، في أقرب وقت ممكن.

ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى القيام بدوره، لافتًا إلى أن «تركيا ستواصل دعم القضية العادلة للفلسطينيين».