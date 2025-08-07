إنقاذ طفل سوري سقط داخل بئر ماء عمقها نحو 60 مترا في ريف الرقة الشمالي بسوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• إدارة الكوارث والطوارئ التركية نفذت عملية حفر لإنقاذه، استجابةً لطلب سوري

توجت جهود تركية، الخميس، بإنقاذ طفل سوري سقط داخل بئر ماء عمقها نحو 60 مترا في ريف الرقة الشمالي بالجارة سوريا.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح عن بدء إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عملية حفر لإنقاذ الطفل.

وبثت قناة "الإخبارية" السورية، عبر منصة إكس، مقطعا مصورا أرفقته بتعليق: "لحظة إنقاذ طفل سقط داخل بئر ماء في قرية كورمازة بريف الرقة بعد جهود مكثفة من فرق الإنقاذ التركية والأهالي".

المقطع تبلغ مدته دقيقة و12 ثانية، ويظهر عشرات من الأهالي وهم يرددون "الله أكبر" بينما يسحب البعض حبلا من عمق كبير، لتكلل الجهود بإخراج الطفل، ويطلق محتفلون أعيرة نارية في الهواء.

وصباحا أفاد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، عبر "إكس"، بـ"ورود مناشدات من الأهالي في قرية كورمازة بريف الرقة الشمالي لإنقاذ طفل سقط في بئر يبلغ عمقها نحو 60 مترا".

وأضاف الصالح: "ونظرا لبعد المسافة وعدم وجود فرق استجابة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في المنطقة، تم التواصل العاجل والتنسيق مع ولاية أورفا التركية".

وتابع: "استجابت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بشكل مباشر وانتقلت فرقها إلى الموقع وبدأت فورا بعمليات الحفر الجانبي لإنقاذ الطفل".

وتقدم الوزير السوري بـ"بالغ الشكر والامتنان لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا على سرعة التدخل واستجابتها الإنسانية".

وشدد قائلا: "أؤكد إدراكي العميق لاحتياج محافظتي الرقة والحسكة إلى وجود فرق الدفاع المدني"، وأردف: "وأطمئن أهلنا أننا نعمل على تجهيز مراكز ثابتة ستكون قريبا في خدمتهم".

وفي المجالات كافة تدعم تركيا جهود الإدارة السورية الجديدة لإعادة إعمار البلاد بعد 24 عاما من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).

وبسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد في 8 ديسمبر 2024، منهيةً 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة حكمت فيها أسرة الأسد.



