نائب وزير الصحة يستعرض خدمات أول منتجع استشفائي علاجي متكامل في مصر بمحافظة أسوان

‎عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع السيد محيي محمود، المدير التنفيذي لشركة MGM Health & Wellness والوفد المرافق له، لاستعراض الخدمات المقدمة في أول منتجع استشفائي علاجي متكامل في جمهورية مصر العربية بمحافظة أسوان، كنموذج ناجح للسياحة العلاجية.

كما تناول الاجتماع سبل دعم وزارة الصحة لهذا المشروع ودراسة إمكانية تكرار التجربة في مناطق سياحية أخرى مثل القاهرة، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز السياحة العلاجية والاستشفائية من خلال بيئة تشريعية ومناخ استثماري جاذب.

‎وأكد الدكتور محمد الطيب خلال الاجتماع التزام الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بدعم الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، خاصة في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية.

وشدد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة في هذا المجال.

‎من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المنتجع الاستشفائي العلاجي في أسوان يعمل وفقًا لأعلى المعايير الدولية، ويُعد نموذجًا رائدًا في تقديم خدمات السياحة العلاجية.

وأشار إلى أن المشروع يحظى بدعم الدولة التي ساهمت في إصدار التشريعات اللازمة لتوفير بيئة استثمارية مواتية، مضيفا أن جميع التصميمات والأعمال المنفذة في المشروع مصرية بنسبة 100%، مما يعكس الاعتماد على الكوادر والخبرات المحلية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد من السائحين الصينيين على المنتجع، مما يبرز جودة الخدمات المقدمة.

وقد تم افتتاح المشروع تجريبيًا في الأول من يناير 2025، ليشكل انطلاقة قوية نحو تعزيز ريادة مصر في السياحة العلاجية والاستشفائية إقليميًا ودوليًا.

‎وناقش الاجتماع إمكانية تكرار هذه التجربة الناجحة في مناطق سياحية أخرى، خاصة في محافظة القاهرة، حيث تمتلك مصر مواقع متميزة مثل المدينة الطبية بمعهد ناصر، والتي تُعد فرصة واعدة لدعم السياحة العلاجية وتعزيز مكانة مصر في هذا القطاع.