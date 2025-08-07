انهيار جزئي لعقار بعين شمس دون إصابات

شهدت منطقة عين شمس، صباح اليوم الخميس، انهيارًا جزئيًا لعقار سكني مكوَّن من 4 طوابق، دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

البداية جاءت بتلقّي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من عقار سكني بدائرة قسم شرطة عين شمس.

على الفور انتقل رجال الأمن وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث مدعومين بسيارة إسعاف للوقوف على ملابساته.

وبفحص البلاغ تبين أن العقار سكني وقديم ومكون من 4 طوابق ويقطن به 7 أسر، وانهارت أجزاء منه صباح اليوم، فيما تم تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار ومعرفة ما إذا كان من الممكن ترميمه من عدمه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.