ارتفاع العجز التجاري في باكستان خلال يوليو الماضي

ارتفع العجز التجاري في باكستان بنسبة 44% خلال يوليو الماضي، حيث ارتفعت الواردات بوتيرة ضعف الصادرات تقريبا، حسبما نقلت قناة جيو الباكستانية عن بيانات رسمية اليوم الخميس.

وتشير هذه البيانات إلى تجدد الضغط على الميزان الخارجي للبلاد في بداية العام المالي الجديد.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الباكستاني أن الصادرات ارتفعت بنسبة 9ر16% على أساس سنوي لتصل إلى 7ر2 مليار دولار خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ 9ر8% في يونيو الماضي.

مع ذلك، ارتفعت الواردات بنسبة 3ر29% على أساس سنوي لتصل إلى 4ر5 مليار دولار، وبنسبة 4ر12% على أساس شهري، مما أدى لارتفاع العجز التجاري إلى 75ر2 مليار دولار مقارنة بـ 91ر1 مليار دولار خلال العام الماضي و 37ر2 مليار في يونيو الماضي.