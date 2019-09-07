ضبط شخصين لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

ألقت مباحث القاهرة القبض على شخصين، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة نجارة بمنطقة الدرب الأحمر.

كانت معلومات وردت لمباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، تفيد بقيام صاحب ورشة نجارة، وصاحب معرض رخام بأعمال حفر، بقصد تنقيب عن الآثار داخل الورشة، وفور انتقال قوة أمنية تمكنت من ضبطهما، حيث تبين أن الورشة ملك الأول، وعُثر بداخلها على حفرة قطرها 2,5 متر بعمق 3 أمتار وأدوات تنقيب "فأس وكوريك وجاكوش وأجنة حديدية وسلك كهربائى.

وبمواجهتهما أمام مدير مباحث القاهرة اللواء نبيل سليم، اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.