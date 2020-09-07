شيكو في نيولوك جديد يجمع بين ياسر جلال وتامر حسني

مازح الفنان شيكو، جمهوره المتابع لحسابه على إنستجرام، بصورة جديدة، وهو في حالة استجمام على شاطئ البحر، وعلق ساخرا من شكله وقال: "دقن ياسر جلال وشعر صدر تامر حسني".

وعلى الفور تفاعل الجمهور معه مستكملين مقارنته بغيره فكتب واحد من جمهوره: "وجسم كريستيانو رونالدو، بينما قال أخر وبصة مصطفى قمر".

من ناحية أخرى، يستعد شيكو لتصوير الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" في بداية أكتوبر المقبل، المسلسل من تأليف ورشة كتابة بقيادة المؤلف فادي أبوالسعود.

تم عرض الجزء الأول من "اللعبة" في رمضان الماضي، وأدى بطولته كل من شيكو وهشام ماجد، وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومي كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارفة عبدالرسول وهو من إخراج معتز التوني.