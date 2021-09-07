نمو الصادرات الصينية خلال الشهر الماضي يتجاوز التوقعات

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أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين الصادرة اليوم الثلاثاء نمو صادرات الصين خلال آب/أغسطس الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت الإدارة أن الصادرات الصينية زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر25% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 1ر17% سنويا بعد نموها في تموز/يوليو الماضي بنسبة 3ر19% سنويا.

في المقابل زادت الواردات الصينية خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر33% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 8ر26% سنويا بعد زيادتها بنسبة 1ر28% خلال تموز/يوليو الماضي.

وسجلت الصين خلال الشهر الماضي فائضا تجاريا بقيمة 34ر58 مليار دولار في حين كانت التوقعات تشير إلى فائض قدره 05ر51 مليار دولار.