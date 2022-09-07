الكويت ترحب بتعيين عبدالله باثيلي رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبي

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيبها بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين عبدالله باثيلي ممثلا خاصا له ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا UNSMIL وذلك خلفا ليان كوبيش.

وأشادت الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الأربعاء، بخبرة باثيلي واطلاعه على الملف الليبي، معربة عن املها في ان تسهم هذه الخبرة الواسعة في مساعدة الاشقاء في ليبيا في العمل نحو الانتقال إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع إليها الشعب الليبي الشقيق، وداعية في الوقت ذاته جميع الأطراف الليبية إلى التعاون الكامل معه والاستفادة من هذا التطور الإيجابي.

واثنت الخارجية الكويتية على الدور المحوري للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا UNSMIL في مساندة مساعي الليبيين للوصول إلى حل سلمي للأزمة في ليبيا، كما اكدت على دعمها الكامل لعمل المبعوث الجديد للدفع باتجاه الحل السياسي الشامل، الذي يعجل بإصدار قاعدة دستورية توافقية، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المنتظرة.