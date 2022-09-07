دول البلطيق تقترب من حظر السياح الروس من دخول أراضيها

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اقتربت حكومات دول استونيا ولاتفيا وليتوانيا خطوة اليوم الأربعاء من حظر السياح الروس من دخول اراضيها.

ووافقت الدول الثلاث التي تشترك في الحدود مع روسيا على منع الروس المسافرين بتأشيرة شينجن من دخول أراضيها عبر روسيا أو بيلاروس.

وقال وزير خارجية لاتفيا إدجارز رينكيفيكس اليوم الأربعاء في كاوناس بليتوانيا عقب لقاء مع نظرائه:" لقد توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ".

ومن المقرر أن تصدر اللوائح النهائية قريبا من قبل الدول المشار إليها على المستوى الوطني.

ويذكر أن تأشيرة شينجن تتيح لحاملها دخول أي من دول مجموعة شينجن ذات الحدود المفتوحة المؤلفة من 26 دولة.

وذكر وزراء خارجية دول البلطيق أنه سيتم منع جميع الروس من دخول الدول، أيا كانت الدولة التي صدرت منها التأشيرة، وأن القانون المعني بذلك سيدخل حيز التنفيذ في الدول الثلاث في نفس الوقت.

وسيتم عمل استثناءات للأسباب الإنسانية والعائلية وكذلك لسائقي الشاحنات والدبلوماسيين.

وقال رينكيفيكس: "ما شهدناه في الأسابيع والشهور القليلة الماضية هو أن عدد عمليات عبور المواطنين الروس الذين يحملون تأشيرات شينجن للحدود زادت بشكل مثير".

وأضاف أن ذلك لا يظهر كقضية سلامة عامة فحسب، بل كقضية أخلاقية وسياسية. وتشير إستونيا ولاتفيا ولتيوانيا إلى أن الروس لا ينبغي أن يتمكنوا من قضاء إجازة في أوروبا بينما يشن الجيش الروسي هجمات ضد أوكرانيا.