مصرع شاب في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمياه ترعة بالشرقية

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لقى شاب مصرعه؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل كان يستقلها رفقة زوجته وابنتهما في مياه ترعة الإسماعيلية بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، فيما نجت الزوجة والابنة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في مياه ترعة الإسماعيلية بمركز مشتول السوق.

اختلال عجلة القيادة

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين وقوع الحادث إثر اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة، ما أسفر عن مصرعه ونجاة زوجته وابنتهما.

تم انتشال جثة الشاب المتوفى ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى مشتول السوق المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيق.

