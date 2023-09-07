قال الكاتب الصحفي زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني، إن الحوار الوطني يستهدف توصيات تراعي المناخ العام ومتطلبات الدولة المصرية، مؤكدا أن هناك مسئولية كبيرة على عاتق لجنة الشباب في طرح رؤية موضوعية.

وأضاف زكي القاضي، خلال مناقشة قضية التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية والمدرجة ضمن لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، إن الشباب عليهم دور كبير في محاربة التشويش لأنهم الحاضر والمستقبل.

وذكر أن حجم الحضور بجلسات الشباب هو الأكبر في الحوار الوطني، مضيفا: "نحن أمام أكبر عدد حضور في جلسة واحدة في الحوار.. هذا هو العدد الاكبر في تاريخ الحوار الوطني".

وأوضح أن الجلسات تتضمن الإشكاليات وليس الإنجازات، قائلا إن 30 يونيو أوجدت نخبة جديدة من الشباب والسيدات، ومن المهم التوافق ومراعاة المنطق في التوصيات بشكل يناسب متطلبات المواطنين، مؤكدًا أن توصيات الحوار الوطني ستصنع المستقبل.

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