إصابة شخصين في انفجار إسطوانة بوتاجاز بنجع حمادي

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أصيب شخصان بحروق نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز بداخل منزل بمنطقة السكة الحديد بنجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم الخميس، وتم نقلهما للمستشفى المركزى وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.

كان اللواء مصطفي مبروك درة مدير أمن قنا قد تلقي إخطارا من اللواء أحمد البديوى مدير المباحث الجنائية يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز بداخل منزل بمنطقة السكة الحديد بنجع حمادي.

وكشفت المعاينة والتحريات الأولية عن إصابة كل من رشاد ع 26 سنة، وأمل ع 33 سنة، بحروق من الدرجات الثانية والثالثة، وذلك نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز بداخل منزلهم، وتم نقلهما للمستشفى المركزى لتلقي العلاج.