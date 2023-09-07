بلومبرج: مجموعة العشرين وافقت على العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي

أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن مجموعة العشرين وافقت على منح العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن المجموعة وافقت على منح العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي، وأن الإعلان رسميا عن ذلك سيتم في القمة المرتقبة للمجموعة في العاصمة نيودلهي.

ومن المقرر أن تعقد قمة العشرين في 9 و10 سبتمبر الجاري بالهند، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة ستنقل وضع الاتحاد الإفريقي من "منظمة دولية مدعوة للانضمام" إلى "عضو دائم" في المجموعة.

وفي يونيو الماضي، اقترح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على زعماء دول مجموعة العشرين منح الاتحاد الإفريقي العضوية "الكاملة والدائمة" في الكتلة خلال القمة المقبلة في نيودلهي.​​​​​​​

وتضمّ مجموعة العشرين 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، تمثل أكبر اقتصادات العالم وتساهم بأكثر من 85% من إجمالي الناتج العالمي، و75% من التجارة العالمية.