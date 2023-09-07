وصول 25520 ألف طن قمح على متن سفينة قادمة من روسيا لميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا إعلاميا، أكد فيه أن الميناء استقبل 12 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرته 7 سفن.



كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة، منها السفينة "OCEAN S" والتي ترفع علم ليبريا، ويبلغ طولها 168 مترًا، وعرضها 26 مترًا، القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ25520 طن من القمح، لصالح القطاع الخاص.



وجاء في البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 27583 طنًا، تشتمل 4591 طن علف بنجر، و10705 أطنان كلينكر، و2150 طن رمل، و10137 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39573 طنًا، تشتمل على 7000 طن سكر، و9318 طن خردة، و10378 طن قمح، 3093 طن حديد، و900 طن ذرة، و2800 طن زيت طعام، و6084 طن بضائع متنوعة.



فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1259 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 194 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3267 حاوية مكافئة.



كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 25947 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 236103 أطنان، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5335 شاحنة.