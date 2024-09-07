أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، استعداد الوزارة الكامل لبداية العام الدراسي الجديد 2024-2025.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، إن الوزارة تكثف من عملية الرصد والمتابعة تجنبا لانتشار أي أمراض.

وأضاف أن حالة الترصد من أهم الخطوات التي تتخذها الوزارة في بداية الدراسي الجديد، حفاظا على الطلاب.

وأوضح عبدالغفار، أن مصر لم ترصد أي حالة مصابة بفيروس جدري القرود حتى الآن، مؤكدا أن الوضع آمن تماما ولا يوجد ما يثير القلق.

وأشار إلى أن وزارة الصحة لديها العديد من المبادرات الرئاسية التي تولي اهتماما كبيرا بصحة الطلاب خاصة الفئات العمرية الصغيرة في المراحل الابتدائية.



ويبدأ العام الدراسى الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر الجاري، وينتهي الخميس الموافق ٥ يونيو من العام المقبل، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا.