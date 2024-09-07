قال البرلمان الأوكراني في بيان عبر تليجرام، السبت، إنه تم العثور على حطام طائرة مسيرة جرى إسقاطها بجوار مبنى البرلمان بعد هجوم شنته روسيا ليلة الجمعة- السبت.

وفي وقت سابق السبت، قال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 67 طائرة مسيرة بعيدة المدى على أوكرانيا الليلة الماضية وإنه تمكن من إسقاط 58 منها.

وأضاف في بيان عبر «تليجرام»، أن وحدات الدفاع الجوي تصدت للطائرات في 11 منطقة بمختلف أنحاء أوكرانيا.

وسمع مراسلو وكالة «رويترز»، في العاصمة الأوكرانية كييف دوي سلسلة من الانفجارات بعد الثالثة صباحاً بقليل، تردد صدى بعضها عالياً في وسط المدينة.

وقال سلاح الجو في كييف إن الطائرات المسيرة من طراز شاهد أقلعت من منطقتين حدوديتين في روسيا، وكذلك من شبه جزيرة القرم.