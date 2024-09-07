علي الدين هلال: عبد الناصر ارتبط بضمير المصريين ومواجعهم

قال الدكتور علي الدين هلال، مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ارتبط بضمير المصريين، وخاطب مواجعهم وآلامهم، وأعطاهم الأمل في مستقبل أفضل.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»، وعرض مساء الجمعة، أن عبد الناصر كان له له مريدون وأصدقاء وموالون داخل مصر وخارجها؛ وكان عددهم في الخارج يفوق عددهم في الداخل.

وأوضح أنه في الخمسينيات والستينيات، كانت تحية المصريين في الخارج بكلمة «ناصر»، مشيرا إلى أن سر ارتباط المصريين بعبد الناصر يكمن في فكرتي الشعور بالكرامة والعدالة.

وتابع: «الإحساس برمز الكرامة مس وترا حساسا جدًا عند المصريين، عبد الناصر هو الرجل الذي تحدى أمريكا وفرنسا وكان يقول لهم: (اللي مش عاجبه يشرب من البحر)، وشعوبنا شعوب حاسة بقهر الأجنبي من أيام المماليك، نسينا التاريخ أيام الحملة الفرنسية لما ضربوا قرى الصعيد بالطائرات».

وأوضح أن سرًا آخر لحب عبد الناصر هو الشعور بالعدالة الاجتماعية في عهده، لا سيما وأن غالبية الشعب المصري فقيرة، فضلا عن شخصية عبد الناصر التي لعبت دورًا كبيرًا في شعبيته.

واختتم حديثه قائلًا: »إنصافا في حق عبد الناصر، فإن مشروعه الفكري كان أكبر وأوسع مما أنجزه نظامه السياسي».