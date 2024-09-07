 وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات في زيارة ثنائية - بوابة الشروق
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وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات في زيارة ثنائية


نشر في: السبت 7 سبتمبر 2024 - 1:16 م | آخر تحديث: السبت 7 سبتمبر 2024 - 1:16 م

توجه الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم السبت ٧ سبتمبر الجاري إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في زيارة تستهدف تعزيز علاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأنه من المنتظر أن تشهد زيارة الدكتور عبد العاطي، التباحث مع كبار المسئولين الإماراتيين بشأن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، ودفع أوجه التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى حيال مختلف التحديات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

كما أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية بعدد من رموز الجالية المصرية، وبعض المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

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