مصرع طفل غرقا في ترعة بأسوان

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لقي طفل مصرعه غرقًا، اليوم السبت، أثناء السباحة في ترعة بقرية عرب كيما بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وتم انتشال الجثة وإيداعها بالمشرحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت غرفة النجدة بمحافظة أسوان، بلاغًا يفيد بغرق طفل في ترعة بقرية عرب كيما دائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو.

وتبين من المعاينة الأولية أن الطفل يدعى "إبراهيم.ع، 4 سنوات"، وتم نقل جثته بعد انتشالها إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.