انطلاق أولى فعاليات تقييم المشروعات الخضراء الذكية المتميزة في البحيرة

انطلقت اليوم السبت، أولى فعاليات تقييم المشروعات الخضراء الذكية المتميزة بمحافظة البحيرة من خلال اللجنة التنفيذية المشكلة بناءً على قرار الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة؛ لتقييم المشروعات المتقدمة ضمن الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي أغلقت باب التقديم لها يوم 31 أغسطس الماضي.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التقييم حتى الثاني عشر من سبتمبر الجاري، حيث سيتم تصعيد 18 مشروعًا إلى المنصة الوطنية لتقييمها من قبل اللجنة العليا المسئولة عن اختيار المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية.

يذكر أنه تم خلال أغسطس الماضي عقد ندوة تعريفية بمقر ديوان عام المحافظة بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والسفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة، إلى جانب ممثلين عن الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني.

وأكدت "عازر"، خلال الندوة، أنه سيتم تأسيس بنك للمشروعات الخضراء الذكية للاستفادة منها في حل المشكلات التي تواجه المواطن البحراوي، مشيرة إلى دعمها الكامل لكل المشروعات المشاركة.