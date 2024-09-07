طارق الشناوي ينعى حلمي التوني: كان صاحب ريشة عميقة ومبهجة

نعى الناقد السينمائي طارق الشناوي، المبدع الكبير والفنان التشكيلي القدير حلمي التوني الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 90 عاما تاركا خلفه إرثا عظيما لا تكاد تحصيه عيون النقاد والمتابعين وهواة الفن التشكيلي.

وكتب الشناوي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الفنان الكبير حلمي التوني غادرنا قبل لحظات.. صاحب ريشة عميقة ومبهجة.. ظل يمتلك روح الطفل في أعماقه وكل أعماله لم تغادرها تلك الروح".

وتابع الشناوي: "كان لديه شغف بالموسيقى والأغاني وأحال النغمة إلى خط ولون، وبمجرد رؤيته كان يعيدني إلى زمن جميل مضى".

وأكمل: "رحلت السيدة العظيمة زوجته قبل سنوات قلائل، واستشعرت بعدها أنه يتعجل الرحيل إليها،

وداعا للبهجة والطفولة والسعادة التي كنت أراها دائمًا في إبداعه".

يذكر أن حلمي التوني فنان تشكيلي متعدد المواهب، ولد بمحافظة بني سويف بمصر في 30 إبريل عام 1934، ووقف أمام عائلته الذين كانوا يحاولوا إجباره على دخول كلية الهندسة خوفا من فكرة «لا مستقبل للفن»، لكنه حارب من أجل حلمه والتحق بكلية الفنون الجميلة وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة تخصص ديكور مسرحي عام 1958 ودرس فنون الزخرفة والديكور.

وعمل التوني بالصحافة أثناء دراسته بالكلية، وكانت أول رواية يقوم برسمها هي زقاق المدق لنجيب محفوظ وهي المرة الأولى التي عرف أن الفن له علاقة بالكتاب، على حسب قوله في إحدى الندوات.

وحقق الفنان حلمي التوني العديد من النجاحات وتولى العديد من المناصب، وأقام العديد من المعارض سواء محلية أو دولية، وعاش بالقاهرة وبيروت، كما أن العديد من الناس في مختلف دول العالم يقتنون الكثير من لوحاته، كما أن متحف الفن المصري الحديث بالقاهرة يقتني أيضا العديد من لوحاته القيمة.