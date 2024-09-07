رئيس الوزراء البريطاني يتوجه إلى واشنطن للاجتماع مع بايدن للمرة الثانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يقوم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بثاني زيارة له إلى واشنطن منذ توليه منصبه قبل شهر، وفقا للبيت الأبيض.

ومن المقرر أن يزور ستارمر العاصمة الأمريكية واشنطن ويلتقي مع الرئيس جو بايدن يوم 13 سبتمبر الجاري.

وسيكون هذا هو ثاني اجتماع بين الجانبين منذ تولي ستارمر السلطة في يوليو ، كما يأتي الاجتماع قبل نحو شهرين من انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان، إن بايدن وستارمر سوف "يجريان مناقشة عميقة لمجموعة من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتابعت المتحدثة أن "الدعم القوي لأوكرانيا ودفاعها ضد العدوان الروسي" سيكون على جدول أعمال الاجتماع، وكذلك تأمين إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار من أجل إنهاء الحرب في غزة.

كما سيبحث بايدن وستارمر حماية الشحن الدولي في البحر الأحمر من تهديدات الحوثيين المدعومين من إيران وتعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن بيان البيت الأبيض قوله "إنهما سيناقشان أيضا فرص تعزيز التعاون الأمريكي البريطاني لتأمين سلاسل التوريد".