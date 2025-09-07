 ثنائية ديباي تنقذ هولندا من التعثر أمام ليتوانيا - بوابة الشروق
الأحد 7 سبتمبر 2025
ثنائية ديباي تنقذ هولندا من التعثر أمام ليتوانيا

أمير نبيل
نشر في: الأحد 7 سبتمبر 2025 - 9:30 م | آخر تحديث: الأحد 7 سبتمبر 2025 - 9:30 م

سجل ممفيس ديباي مهاجم هولندا هدفين قاد بهما منتخب بلاده لتحقيق فوز صعب على ليتوانيا 3-2 في تصفيات كأس العالم.

وسجل ديباي هدف التقدم في الدقيقة 11 من متابعة لكرة عرضية عن طريق كودي جاكبو، قبل أن يعود ويسجل هدفا في الدقيقة 63 بضربة رأس من عرضية دينزل دومفيريس.

وبين هذه الهدفين – اللذان جعلا ديباي الهداف التاريخي لهولندا برصيد 52 هدفا متخطيا فان بيرسي (50) – فإن كوينتن تيمبر لاعب الوسط كان قد سجل هدفا في الدقيقة 33.

واستطاع منتخب ليتوانيا صاحب الأرض أن يسجل هدفين قبل 10 دقائق فقط من نهاية الشوط الأول، ليحرج بها الضيوف ويتعادل 2-2، بينما جاء هدف الفوز من ديباي ليمنح هولندا الفوز بعد التعادل في المباراة الماضية مع بولندا 1-1.

ورفع هذا الفوز رصيد المنتخب الهولندي إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، مقابل 3 نقاط لليتوانيا.


