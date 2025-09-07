جامعة بنها: دخول مواطن بموتسيكل لاستقبال المستشفى الجامعي تصرف عفوي لكنه غير مقبول

رئيس جامعة بنها: الجامعة وإدارة المستشفي تستنكر هذا العمل وتحتفظ بحقوقها ضد مرتكبه

قال الدكتور ناصر الحيزاوي، رئيس جامعة بنها، إن ماحدث من دخول مواطن بدراجته النارية إلى استقبال مستشفى بنها الجامعي كان تصرفًا عفويًا استغل فيه المواطن فتح باب الاستقبال المخصص لإدخال ترولي يحمل مريضًا آخر، واقتحم الباب الخاص بالاستقبال، إلا أن الجامعة وإدارة المستشفي تستنكر هذا العمل وتحتفظ بحقوقها ضد مرتكبه.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان له، أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات ضد المواطن الذي اقتحم استقبال مستشفى بنها الجامعي بدراجة نارية، موضحا أن ماحدث سلوك غير مقبول.

وأشار إلى أن هذا التصرف جاء بدافع الاستغاثة لإنقاذ مريض في حالة حرجة كان يجلس خلف المواطن، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مثل هذه السلوكيات غير مقبولة داخل منشأة طبية.

وتابع رئيس جامعة بنها، أن المواطن تقدم باعتذار رسمي عمّا بدر منه، مبررًا ما حدث بأنه كان في حالة انفعال شديد لإنقاذ ذويه.

وناشد رئيس جامعة بنها، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة في تداول الأخبار، مشيرًا إلى أن مستشفيات بنها الجامعية تستقبل سنويًا ما يقرب من مليون و300 ألف مريض، ما يمثل ضغطًا هائلًا على العنصر البشري والبنية التحتية، الأمر الذي يتطلب تقدير جهود الأطقم الطبية والتمريضية العاملة على مدار الساعة.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو الدخاخني أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دخول أحد المواطنين إلى استقبال مستشفى بنها الجامعي بالدراجة النارية يُعد تصرفًا فرديًا غير مسئول، ولا يتفق مع طبيعة العمل داخل المنشآت الطبية.

وأضاف أنه جرى التعامل الفوري مع الحالة المرضية، وتقديم كل الخدمات الطبية اللازمة لها دون أي تأخير، مشددًا على أن المستشفى الجامعي يظل مفتوحًا لاستقبال جميع المرضى في أي وقت، مع الحرص على ضمان أمن وسلامة المرضى والعاملين، موضحا أن المواطن كان يحمل طفلا يحتاج إلى علاج عاجل، وعلى الفور تدخل فريق الاستقبال، وجرى نقله سريعًا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما خرج المواطن بدراجته من المكان.