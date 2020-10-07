جونسون يؤكد ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا: نهج الإغلاق الذي نتبعه صحيح

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في لندن وأماكن أخرى آخذة بالارتفاع، لكن نهج حكومته في السيطرة على انتشار الفيروس لا يزال هو النهج الصحيح.

وقال جونسون في البرلمان البريطاني، عندما سُئل عن سبب استمرار ارتفاع الإصابات في المناطق التي تم فيها تطبيق إجراءات الإغلاق المحلية، إن "النهج المحلي والإقليمي المقترن بالإجراءات الوطنية لا يزال صحيحا"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر هذه الإجراءات لمدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة فيروس كورونا ثانية سريعة الانتشار.