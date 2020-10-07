 القوات العراقية تعتقل «الرقاوي» خلال عملية استخبارية شمالي البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات العراقية تعتقل «الرقاوي» خلال عملية استخبارية شمالي البلاد

رويترز
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 6:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 6:43 ص

أعلنت الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بأحد أهم عناصر تنظيم "داعش" خلال عملية استخباراتية في محافظة نينوى التي كانت عاصمة "الدولة الإسلامية".

وقالت في بيان صحفي: "بعملية نوعية تميزت بالجرأة والمباغتة السريعة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وقوة من فصيل الاستطلاع في لواء 66 للفرقة، من إلقاء القبض على الإرهابي المدعو (الرقاوي) في قرية الكصيرين بناحية الحمدانية غربي محافظة نينوى".

وأضافت، أن "(الرقاوي) أحد أهم عناصر ما كانت تسمى بفرقة (الكواسر) الإرهابية التي شاركت بعدة معارك ضد قواتنا الأمنية إبان التحرير، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

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