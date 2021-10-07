الإمارات وفنلندا تبحثان تعزيز التعاون في مجال الفضاء

بحثت وكالة الإمارات للفضاء، اليوم الخميس، مع وفد فنلندي رفيع المستوى سبل تعزيز التعاون في قطاع الفضاء بين البلدين، حيث ضم الوفد الذي زار مقر الوكالة في أبوظبي ماريانا نيسيلا سفيرة فنلندا لدى الدولة والدكتورة مينا بالمروث مديرة المركز الفنلندي للتميز في أبحاث الفضاء المستدام.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ناقش الجانبان مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في علوم وتكنولوجيا الفضاء والبحث والتطوير وغيرها، كما تم أيضا بحث سبل تعزيز العمل معا لتحفيز الابتكار في قطاع الفضاء وتبادل المعارف والخبرات في هذا الشأن.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وكالة الإمارات للفضاء على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع مختلف الجهات المهتمة بالقطاع الفضائي حول العالم، ضمن جهودها لزيادة جاذبية البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع الفضاء الوطني لضمان تطوره واستدامة نموه.

وتتمتع الإمارات وفنلندا بشراكة ثنائية قوية مبنية على عقود من التعاون في مجالات متعددة بما في ذلك مجال العلوم والتكنولوجيا والفضاء.