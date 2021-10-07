 تعطيل الدوام الرسمي في العراق يومي الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة الانتخابات البرلمانية - بوابة الشروق
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تعطيل الدوام الرسمي في العراق يومي الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة الانتخابات البرلمانية

انتخابات - تصوير: احمد عبد اللطيف
انتخابات - تصوير: احمد عبد اللطيف
د ب أ
نشر في: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 5:11 م | آخر تحديث: الخميس 7 أكتوبر 2021 - 5:11 م
أعلنت الحكومة العراقية اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي في البلاد يومي الأحد والاثنين المقبلين لفسح المجال أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لإتمام العملية الانتخابية للانتخابات العامة البرلمانية، حسبما أفاد بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء.  

وأوضح البيان، أنه سيتم التنسيق بين الوزارات والدوائر الأمنيّة والخدميّة والصحيّة، وبين الجهات المعنية بعملية الاقتراع لدعم العمليّة الانتخابيّة.

ومن المنتظر أن يدلي يوم غد الجمعة منسوبي قوات الجيش والشرطة وحرس الحدود والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء الدوائر الإصلاحية، بأصواتهم في عملية التصويت الخاص في مستهل العملية الانتخابية التي ستبلغ ذروتها في عملية التصويت العام يوم الأحد المقبل.

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