محافظ الغربية يفتتح أول بطولة لشطرنج المدارس على مستوى الجمهورية

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، أول بطولة على مستوى الجمهورية لشطرنج المدارس، بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بطنطا، والتي ينظمها الاتحاد المصري للشطرنج ممثلاً في منطقة الغربية للشطرنج، بمشاركة نحو 365 لاعبا ولاعبة من 20 محافظة، برعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة منى يحيى مستشار التربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم، وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، والقيادات التنفيذية ضمن فعاليات المحافظة بالاحتفال بالعيد القومي.

وأكد محافظ الغربية، خلال تفقده فعاليات البطولة في تصريحات صحفية، أن هذه البطولة تأتي ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يواكب الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الفعاليات التي تشهدها المحافظة على مدار الشهر الدولة دائماً تهتم بالنشء والشباب وتسعى لتنمية قدراتهم الإبداعية والذهنية؛ لإعداد جيل جديد يستطيع أن يقود مسيرة التنمية في المستقبل ويتحمل المسؤولية عند الصعاب، ويكون قادرا على اتخاذ القرارات المناسبة.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن البطولة يتم تنظيمها لأول مرّة بالتعاون بين المحافظة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والاتحاد المصري للشطرنج ممثلاً في منطقة الغربية للشطرنج، وتضمنت فعاليات الافتتاح تقديم أوبريت بعنوان: "حياة كريمة" لمدرسة الزهراء الإعدادية بنات بطنطا، بإشراف إيمان عبد المعز شاهين مدير إدارة شرق طنطا التعليمية، وعرض "إحلم معانا" لأبناء مدرسة مدينة العمال الابتدائية بإدارة غرب المحلة.

وأضاف يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن البطولة ستختتم في الخامسة عصر اليوم وسيتم تكريم الفائزين في احتفالية تقيمها محافظة الغربية مساء اليوم بالمركز الثقافي بطنطا، مشيرا إلى أن هذه البطولة تعد إحدى نجاحات الاتحاد المصري للشطرنج، حيث إن هناك العديد من البطولات التي نظمتها منطقة الغربية للشطرنج خلال هذا العام منها أول بطولة لذوي الهمم، وجار التجهيز حاليا لإقامة أول دوري مراكز الشباب للشطرنج.

وأوضح المحاسب محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، أن البطولة تتضمن 7 جولات الجولة 10 دقائق مع إضافة 5 ثوان لكل نقلة، وتقام بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بطنطا، ويبلغ عدد اللاعبين المشاركين 365 لاعبا ولاعبة من 20 محافظة من مراحل التعليم المختلفة منهم 150 لاعبا ابتدائيا، و131 لاعبا إعداديا و84 لاعبا ثانويا، من محافظات الغربية، والإسكندرية، والقاهرة، والقليوبية، والبحيرة، والشرقية، والبحر الأحمر، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنيا، وبني سويف، والأقصر، وأسوان، وأسيوط، والمنوفية، والجيزة، والسويس، وبورسعيد، ودمياط، ومرسى مطروح.

وجوائز البطولة 18 جائزة عبارة عن 18 ميدالية 6 ذهبيات لأول مراحل ابتدائي وإعدادي وثانوي، 3 بنين و3 بنات، و6 فضيات لمركز ثاني ابتدائي وإعدادي ثانوي 3 بنين و3 بنات، و6 برونزيات لمركز ثالث ابتدائي وإعدادي وثانوي 3 بنين و3 بنات، وشهادات تقدير وجوائز مالية قيمة.

وأعرب "خلاف"، عن حلمه أن يجري اعتماد منهج دراسي للشطرنج داخل مختلف المدارس.