صفارات الإنذار تدوي مع تعرض تل أبيب لهجوم صاروخي ثالث

تعرضت تل أبيب والمناطق المحيطة بها لهجوم صاروخي ثالث مساء اليوم السبت، حيث استهدفت الصواريخ أيضا مدنا في الجنوب، وفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

كما ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داوود الحمراء) أنه "في أعقاب انطلاق صافرات الإنذار في الدقائق القليلة الماضية، تجري فرق نجمة داوود الحمراء عمليات تفتيش في المناطق التي تم الإبلاغ عن سقوط صواريخ فيها". وأدرجت تل أبيب وريشون لتسيون وبات يام كمناطق متضررة.

كما تقوم فرق الإنقاذ "بالبحث في مناطق أخرى مع ورود تقارير عن سقوط مصابين".