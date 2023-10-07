مقتل 15 شخصا على الأقل بسبب زلازل ضربت غرب أفغانستان

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان، أن 15 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب حوالي 40 آخرين، بعد العديد من الزلازل القوية التي هزت المنطقة الحدودية الأفغانية بالقرب من إيران اليوم السبت.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلازل الثمانية، التي تراوحت قوتها ما بين 6ر4 و3ر6 درجة، كانت في منطقتي "زينده جان" بإقليم "هيرات" وعلى عمق حوالي عشرة كيلومترات.

وقال المتحدث باسم الهيئة، جنان سياق إن أرقام الضحايا أولية وأشارت التقديرات أنها ربما تزيد عن ذلك.

وأضاف أنه تم إرسال فرق التعامل مع الزلازل إلى المناطق المتضررة.

وقال أحد سكان إقليم "هيرات" لوكالة (د.ب.أ) "لقد فررنا من المباني. الجميع في العراء ولا أحد يعرف ما حدث لمنازلهم".

وكان صحفي في إقليم "هيرات" قد تحدث في وقت سابق عن "زلزال هائل". وشعر السكان في إيران المجاورة أيضا بالزلزال.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إرسال فرق إنقاذ إلى مناطق حدودية لتفقد الأضرار المحتملة. وتحدث زلازل قوية مرارا في المنطقة، وأسفر زلزال مدمر عن مقتل أكثر من ألف شخص في أفغانستان في عام 2002 .