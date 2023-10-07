تقدم المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي وممثله القانوني، اليوم السبت، بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وذلك أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويعد السيسي أول المرشحين في الانتخابات الرئاسية ليحصل على رقم 1 في قائمة المرشحين، حيث لم تتلق الهيئة أية طلبات للترشح خلال اليومين الماضيين، وفق ما أعلن المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ورئيس اللجنة المشكلة لتلقي الطلبات.

- صناديق التأييدات

ووصلت سيارات تحمل عشرات الصناديق التي تحتوي على تأييدات المواطنين لترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة، إلى مقر الهيئة، وحملها أعضاء الحملة الانتخابية لتسلميها للجنة المسئولة عن تلقي طلبات المرشحين بالهيئة.

وتقدم رئيس حملة السيسي بنماذج التأييد الصادرة من مكاتب توثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتي بلغ عددها حوالي مليون و130 ألف تأييد، وكذلك نماذج التزكية الصادرة عن أعضاء مجلس النواب، والتي بلغ عددها 424 تزكية من أعضاء المجلس، إلى جانب الأوراق الرسمية للترشح.

- استعدادات الهيئة

واستعدت الهيئة لليوم الثالث على التوالي لتلقي طلبات المرشحين، وتستمر فترة تلقي طلبات الترشح 10 أيام تستقبل فيها الهيئة المرشحين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير الذي سيُغلق فيه باب الترشح في الثانية ظهر يوم 14 أكتوبر، لتعلن الهيئة عن القائمة المبدئية للمرشحين الذين قبل أوراقهم يوم 16 أكتوبر، يعقبها فترة لتلقي الاعتراضات والتظلمات وتقديم الطعون، على إعلان القائمة للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر المقبل.

وأعلنت 6 شخصيات ترشحها لرئاسة الجمهورية، هم السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، إلى جانب 3 من المعارضين هم: فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحمد طنطاوي عضو مجلس النواب السابق، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، حيث أعلنت حملات كل من يمامة وعمر وزهران الانتهاء من جمع التزكيات المطلوبة من النواب.

وحددت الهيئة أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، وستُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ذات الشهر.