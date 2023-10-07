 مستوطنات إسرائيلية.. القصة الكاملة لغلاف غزة محل عملية طوفان الأقصى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنات إسرائيلية.. القصة الكاملة لغلاف غزة محل عملية طوفان الأقصى

بسنت الشرقاوي
نشر في: السبت 7 أكتوبر 2023 - 4:45 م | آخر تحديث: السبت 7 أكتوبر 2023 - 4:45 م

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، صباح اليوم السبت، تسلل عدد من المسلحين من قطاع غزة إلى "الغلاف" في إشارة إلى المناطق المحيطة بالقطاع.

وطلبت إذاعة الجيش الإسرائيلي، من المستوطنين في غلاف غزة إغلاق منازلهم والبقاء فيها

ورصدت مقاطع فيديو تسلل فلسطينيين مسلحين داخل المستوطنات الإسرائيلية، في الوقت الذي جرى فيه تفعيل إنذارات متتالية بالمنطقة الوسطى وتل أبيب الكبرى.

وذكرت "كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن العملية غير المسبوقة يطلق عليها "طوفان الأقصى"، فيما أعلنت إسرائيل التأهب لشن حرب واسعة على القطاع

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