ميتروفيتش يقود هجوم الهلال أمام الأخدود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال، تشكيل الزعيم لمباراة الأخدود، مساء اليوم السبت، على ستاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

يحتل الهلال وصافة الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، بينما يأتي الأخدود في المركز الـ14 ولديه 7 نقاط.

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبين نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، ميشيل أوليفيرا.

خط الهجوم: مالكوم، ميتروفيتش.