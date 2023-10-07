المجلس المركزي ليهود ألمانيا يعلن عن زيادة تأمين المؤسسات اليهودية

أعلن المجلس المركزي ليهود ألمانيا على منصة انستجرام، مساء اليوم السبت، أن من المنتظر زيادة تأمين المؤسسات اليهودية في كل أنحاء ألمانيا.

وقال المجلس:" نجري اتصالات مكثفة مع أجهزة الأمن فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي على إسرائيل والوضع الأمني بالنسبة للمؤسسات اليهودية في ألمانيا".

وأضاف المجلس أنه "سيتم تعزيز الإجراءات الشرطية قبالة المؤسسات اليهودية، ويأتي ذلك كرد فعل على التهديد المرتفع من الناحية النظرية المجردة.

كانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قالت في وقت سابق من اليوم إنه يتعين الآن حماية المؤسسات اليهودية في ألمانيا بشكل خاص.

وأضافت فيزر:" أنا شخصيا أؤيد هذا وكذلك وزراء داخلية كل الولايات الألمانية" مشيرة إلى أنها تحدثت اليوم بالفعل عن هذا الأمر مع رؤساء مؤتمر وزراء الداخلية الألمان ووزيرة داخلية ولاية برلين ايريس شبرانجر، وقالت:" يجب الآن حماية المؤسسات اليهودية أيضا في ألمانيا بشكل خاص".

وكانت وكالة (د.ب.أ) علمت من دوائر حكومية أن أجهزة الأمن على المستوى الاتحادي والولايات قلقة حيال تصعيد العنف من خلال الهجمات التي تشنها حماس على إسرائيل وتراقب عن كثب أي ردود فعل يمكن أن تحدث في ألمانيا.