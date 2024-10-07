10 شهداء وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال غزة



أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء اليوم الاثنين، باستشهاد 10 مواطنين وإصابات العشرات في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال غزة.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما استُشهد 5 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون بعد قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في منطقة بئر النعجة غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

واستُشهد مواطن بإطلاق نار من طائرة مسيرة شرق رفح، كما أصيب آخرون في قصف منزل في منطقة خربة العدس شمال رفح جنوب القطاع.

واستُشهد مواطن وأصيب 7 آخرون بعد قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بمحيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

كما أفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، بنقل شهيد وعدد من الإصابات إثر استهداف الاحتلال بصاروخ منزلا لعائلة الدحدوح في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,909 مواطنين، وإصابة 97,303 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.