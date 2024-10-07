وزير الصحة: نعمل بوتيرة سريعة لتحقيق مظلة التأمين الصحي لجميع المصريين

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قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان إن الدولة تعمل بوتيرة سريعة لتحقيق مظلة التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين.

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب اليوم: "المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل يشمل 5 محافظات، وقد راعينا إجراء الدراسات الكاملة لتقدير عدد المستفيدين من هذه المرحلة لاسيما وأن هناك 12.8 مليون شخص يتبعون المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي.

وعرض عبد الغفار، بيانا بحصاد 100 يوم عمل منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وخطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة وأبرز التحديات والفرص المتاحة.