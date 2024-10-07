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يعتبر القناص النرويجي الدولي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي مرشحًا بقوة لحصد جائزة أفضل لاعب في سبتمبر من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

يتنافس هالاند مع كول بالمر لاعب تشيلسي ولويس دياز لاعب ليفربول وأولي واتكينز لاعب أستون فيلا بالإضافة إلى ثنائي آرسنال ديفيد رايا وجابرييل على الجائزة.

وقدم هالاند (24 عاما) مسيرة قوية على مدار الشهر الماضي مع سيتي، حيث سجل هدفي الفوز 2 /1 على برينتفورد، كما افتتح التسجيل خلال التعادل 2 /2 مع آرسنال، حيث سجل هدفه الرائع في الدقيقة التاسعة ليصل إلى 100 هدف مع مانشستر سيتي.

وبحسب الموقع الرسمي لمانشستر سيتي ، أصبح هالاند واحدا من 19 لاعبا فقط حققوا هذا الإنجاز مع سيتي، حيث سجل أهدافه الـ100 خلال 105 مباريات فقط.

ويتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 10 أهداف وبفارق 4 أهداف عن كول بالمر الذي يحتل المركز الثاني.

وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة لاعب الشهر يوم الثلاثاء المقبل.