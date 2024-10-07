مشاركة 124 فنانا في مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة 12

تستعد إدارة مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي- كاف" لإطلاق دورته الـ 12، والمقرر إقامة فعالياتها في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 10 نوفمبر المقبل.

ويشارك في فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان 124 فنانًا من 21 دولة، وتتضمن 26 عرضًا متنوعًا، يتنوع بين الفنون الأدائية وفنون الميديا الحديثة والموسيقى والفعاليات الخاصة، كما تشمل عدد من العروض الفنية المعاصرة ولقاءات ومعارض للفنون البصرية تقدم أفكارا إبداعية تواكبت تطور التكنولوجية وقدرتها على التفاعل مع الجمهور.

وينطم المهرجان 9 ورش عمل في مجالات مختلفة، كما يتضمن المهرجان هذا العام فعاليات برنامج "القاهرة تنادي" والذي يتضمن استضافة 13 مخرج ومصمم رقص من المنطقة العربية والعرب المقيمين بالخارج، وقدم 8 عروض تمثل مشروعات خاصة لمخرجين شباب من المنطقة العربية.

أكد المخرج أحمد العطار، المدير الفني لمهرجان دي-كاف، أن هذه الدورة تأتي في ظل ظروف استثنائية نظرًا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها المنطقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على مجتمعاتنا العربية.

وقال: "في ظل هذه الظروف، يتأثر المهرجان بشكل مباشر بما يحدث في المنطقة والمشاهد المأساوية التي نراها يوميًا في فلسطين ولبنان واليمن والسودان.

وأضاف: "بالرغم من ضبابية المشهد، نراهن على أن الغد سيكون أفضل، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك، وهو ما يعطينا الأمل ويحفز مقاومتنا بالفن والثقافة، وعلى الرغم من التحديات، نراهن هذا العام على المستقبل من خلال الأجيال القادمة، إلى جانب تنوع العروض الفنية وتميزها، نقدم برامج تدريبية ونقل خبرات موجهة للشباب في مصر والعالم العربي، من خلال برنامج "القاهرة تنادي"، نقدم برنامج تدريبي للفنانين الشباب من المنطقة العربية، إلى جانب مشاركة مجموعة منهم بتقديم تجاربهم الأولى أمام نخبة من المبرمجين و مديري المسارح العرب والدوليين، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المهرجان 9 ورش عمل مختلفة تهدف إلى نقل الخبرات وإعداد الفنانين الشباب للمستقبل".

يذكر أن برنامج الفنون الأدائية بمهرجان دي-كاف يتميز بعدد من العروض التي تقدم بالمنطقة العربية لأول مرة، يُفتتح برنامج الفنون الأدائية بالعرض الأول لـ"تذوقني" انتاج مشترك بين مصر وفرنسا، وهو عرضا تفاعليا باستخدام الطبخ، و يقدم من المجر عرضا موجها للأطفال باستخدام تقنية العرائس المضيئة يحمل عنوان "كتاب نيبتون"، كما يتضمن البرنامج عرض "في مواجهة الأم" من فرنسا، للمرة الأولى بالمنطقة العربية بعد عرضه الأول في فرنسا بأسابيع.

بينما يتضمن برنامج الفنون البصرية والميديا الحديثة مجموعة متميزة من المعارض والتجارب النوعية، التي تناقش تحديات المجتمعات الاقتصادية، و مشكلات الحروب و النازحين، يفتتح برنامج الفنون البصرية والميديا الحديثة بمعرض "أين تذهب الأحلام"، بالتعاون مع مزج للثقافة والفنون، حيث يقدم المعرض من خلال الكوميك أعمال لـ 30 فنان بعد دعوة مفتوحة في شهر أغسطس الماضي.

يُقدم دي-كاف هذا العام ايضا عدد من الفعاليات ذات طابع خاص، تبدأ بـ "شكسبير على الطاولة" لفرقة انترتينمنت من المملكة المتحدة، و"حاجة مفيش زيها" لفرقة كوارنتين من المملكة المتحدة، والذي يُقدم داخل مطاعم مختلفة بوسط البلد.

ويختتم دي-كاف فعالياته ببرنامج "القاهرة تنادي" والذي يقدم 8 عروض وهي مشروعات لمخرجين شباب من المنطقة العربية، تقدم لمجموعة من المبرجمين الدوليين والمحليين، بالإضافة لاستضافة 13 مخرج ومصمم رقص من الشباب من المنطقة العربية أو العرب المقيمين خارج الوطن العربي ضمن برنامج تدريبي طوال فترة المهرجان، يتضمن تدريبات على الدراماتورجي، الإنتاج، وغيرها.