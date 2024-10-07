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أفادت وسائل إعلام لبنانية، باستهداف غارة إسرائيلية مساء اليوم الاثنين، محيط مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.

ونشرت فضائية «lbc» اللبنانية، مقطع فيديو يظهر الأضرار جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط المطار.

فيديو يظهر الاضرار جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط مطار بيروت pic.twitter.com/qb7Fhn6FqH — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) October 7, 2024

من جانبها، قالت صحيفة «النهار» اللبنانية، إن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة عنيفة بالقرب من محيط مطار رفيق الحريري الدولي.

ونقلت عن وسائل إعلام عبرية قولها، إن هدف الغارة استهداف نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ «غارة دقيقة» في بيروت.

ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر عسكري إسرائيلي، قوله إن «سلاح الجو نفذ محاولة اغتيال في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية».