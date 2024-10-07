وزير خارجية الأردن يدين العدوان الإسرائيلي ويعرب عن تضامن بلاده مع لبنان

أدان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي العدوان الإسرائيلي على لبنان، معربا عن تضامن بلاده مع بيروت، وذلك بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الإثنين.

واستقبل بري، الصفدي والوفد المرافق، بحضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد، "وتناول المباحثات آخر تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان والتداعيات الناجمة جراء هذا العدوان".

وقال الصفدي بعد اللقاء "نتضامن مع لبنان وندين بشدة العدوان الإسرائيلي غير المبرر والذي لن يحقق لإسرائيل الأمن بل سيدفع إلى تصعيد إقليمي خطير، فلا مبرر لإسرائيل بالاستمرار في عدوانها خصوصا بعدما أكد لبنان على لسان رئيس الحكومة و رئيس مجلس النواب استعداده لنشر جنوده في الجنوب وتطبيق القرار 1701 في هذا الاطار".

وأضاف "نحن نواجه عدوانية غير مسبوقة، ونحذر العالم بأن السماح لإسرائيل بحربها على غزة والضفة الغربية وعلى لبنان، سيدفع إلى حرب إقليمية شاملة سيدفع الجميع ثمنها".

وتابع الصفدي "نضع الجميع أمام مسؤولياتهم، على مجلس الأمن أن يتحرك فورا للقيام بواجبه لوضع حد للعدوان على غزة وعلى لبنان ووقف الخطوات اللاشرعية في الضفة الغربية".

ووصف وزير خارجية الأردن حديثه مع بري بالمهم والمعمق مع الجانب اللبناني، حيث تمت مناقشة "الأولويات المشتركة التي هي الوقف الفوري للعدوان على لبنان وتأكيد دعم الأردن المطلق للبنان واستقراره وسيادته وسلامة المواطنين".

وتابع الصفدي "نقلت تحيات الملك عبد الله الثاني للبنان والتأكيد على أن الأردن كما كان تاريخيا مع لبنان وأمنه واستقراره مستمر في جهوده التي لم تتوقف من أجل وقف العدوان ودعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة وتأمين المساعدات الإنسانية التي تستطيع أن تقدمها المملكة أو من خلال العمل مع المجتمع الدولي لتوفير هذا الدعم".

وقال "الأولوية هي للعمل على وقف العدوان، ونحن نثمن عاليا الدور الكبير الذي يقوم بري في هذا الوقت العصيب، فدوره كان بناء وتحدثت معه بأن المملكة تدعم القرار الوطني اللبناني في ما يتعلق بتفعيل وإعادة بناء المؤسسات".

وأضاف "نحن لا نتدخل بالشأن اللبناني لكن ندعم كل ما يتوافق عليه الاشقاء اللبنانيون لانتخاب رئيس للجمهورية، وأعتقد أن انتخاب رئيس أمر هام جداً في هذه المرحلة لأنه سيقوي قدرة لبنان على التعامل مع التحدي الكبير الذي يواجه".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.