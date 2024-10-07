هجوم سبراني على التلفزيون الحكومي الروسي يعطل الخدمة

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ذكرت تقارير إعلامية، أن هجوما سبرانيا أدى إلى أعطال واسعة النطاق في شركة عموم روسيا للراديو والتلفزيون الحكومية (في جي تي آر كي) اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة "جازيتا. رو" الروسية الإلكترونية، نقلا عن مسئولين في الاستخبارات الروسية، أن مجموعة قراصنة موالية لأوكرانيا تدعى "سودو رم – آر إف" تتحمل المسئولية عن الهجوم.

وقالت صحيفة "جازيتا. رو" الروسية إن الهجوم ألحق أضرارا ببث البرامج عبر الإنترنت، وبالخدمات الداخلية، وحتى باتصالات الشركة عبر الإنترنت والهاتف.

ولم تكن قناة روسيا - 24 الإخبارية متاحة عبر الإنترنت صباح اليوم الاثنين.

وأفادت تقارير مختلفة، بأن الخوادم توقفت عن العمل، وتم حذف بيانات مهمة.

وأضافت التقارير أن استعادة الخدمة سوف تستغرق وقتا طويلا.

ولم يعلق التلفزيون الرسمي على هذه التقارير حتى الآن.