كايسيدو يحصد جائزة لاعب الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي

توج الإكوادوري مويسيس كايسيدو، لاعب وسط فريق تشيلسي، بجائزة أفضل لاعب في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

وحصد كايسيدو الجائزة بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت بلغت 31%، متفوقًا على عدد من النجوم أبرزهم ديكلان رايس، محمد قدوس، بينجامين سيسكو، وبرونو جيماريش.

وجاء تتويج اللاعب الإكوادوري بعد تألقه اللافت في مواجهة ليفربول، والتي انتهت بفوز تشيلسي بهدفين مقابل هدف، حيث كان أحد أبرز عناصر الفريق في تحقيق الانتصار بفضل دقته في التمرير وقوته الدفاعية في منتصف الملعب.

ويواصل كايسيدو بهذا الأداء إثبات قيمته الكبيرة داخل تشكيلة البلوز، بعد بداية موسم قوية جعلته من أبرز لاعبي البريميرليج حتى الآن.