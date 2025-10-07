 تويوتا تستدعي 400 ألف سيارة في أمريكا - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 11:51 م القاهرة
تويوتا تستدعي 400 ألف سيارة في أمريكا

واشنطن (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 11:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 11:26 م

قررت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب استدعاء حوالي 400 ألف سيارة بسبب احتمال تعطل عمل كاميرا الرؤية الخلفية عند الرجوع إلى الوراء؛ ما يزيد احتمالات وقوع حوادث تصادم.

وذكرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية إن عملية الاستدعاء تشمل السيارات تويوتا تاندرا وتاندرا الهجين إنتاج الفترة من 2022 إلى 2025 والسيارة سيكويا الهجين إنتاج الفترة من 2023 إلى 2025.

ويصل إجمالي عدد السيارات التي تشملها عملية الاستدعاء إلى 393838 سيارة، وتمثل السيارات تاندرا التقليدية أكثر من نصفها.

ينتج عطل شاشة الكاميرا الخلفية عن مشكلة في البرنامج، وسيتم إصلاحه بتحديث مجاني من قِبل الوكلاء.

من المتوقع إرسال خطابات إشعار للمالكين في 16 نوفمبر المقبل.


